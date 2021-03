Wreckfest è in arrivo su PS5 e il demolition derby incontra i 4K e i 60 fps

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 29 marzo 2021) Dopo essere approdato su PC nel 2018 e su PlayStation 4 e Xbox One nel 2019, la distruzione automobilistica diarriva anche su next-gen con la versione PlayStation 5 del titolo, prevista per il lancio il prossimo 1 giugno. Schianti epici, lotte testa a testa sulla linea del traguardo e nuovi modi di contorcere le lamiere sono solo alcuni degli irripetibili momenti che è possibile vivere in, grazie alla realistica simulazione della fisica realizzata dal leggendario team di sviluppo Bugbear, autori anche di FlatOut 1 e 2. La nuova versione si fa forte delle potenzialità di PS5 per proporre miglioramenti grafici e all'esperienza di gioco, con grafica migliorata, nuovi effetti speciali, texture aggiornate e una risoluzione 4K a 60 frame al secondo, oltre che la compatibilità con le nuove funzioni dei controller DualSense. Leggi altro...