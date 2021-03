Wrath of Man: il trailer del film di Guy Ritchie con star Jason Statham (Di lunedì 29 marzo 2021) Il film Wrath of Man, diretto da Guy Ritchie con star Jason Statham, arriverà a maggio sugli schermi americani, ecco il trailer. Wrath of Man è il nuovo film con star Jason Statham diretto da Guy Ritchie e il trailer regala le prime sequenze dell'atteso progetto. Nel video del lungometraggio in arrivo nelle sale americane il 6 maggio si assiste a cosa accade quando un gruppo di criminali assaltano un furgone, ritrovandosi alle prese con una persona che è alla ricerca di vendetta. Nel film Wrath of Man una guardia di sicurezza, interpretata da Jason Statham, dimostra inaspettatamente di ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 29 marzo 2021) Ilof Man, diretto da Guycon, arriverà a maggio sugli schermi americani, ecco ilof Man è il nuovocondiretto da Guye ilregala le prime sequenze dell'atteso progetto. Nel video del lungometraggio in arrivo nelle sale americane il 6 maggio si assiste a cosa accade quando un gruppo di criminali assaltano un furgone, ritrovandosi alle prese con una persona che è alla ricerca di vendetta. Nelof Man una guardia di sicurezza, interpretata da, dimostra inaspettatamente di ...

