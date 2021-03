Woolrich Outdoor Foundation: ripagare il Pianeta (Di lunedì 29 marzo 2021) Restituire all’ambiente duecento anni di ispirazione, contribuendo alla salvaguardia di foreste, mari ed ambiente urbano. Woolrich è il più antico marchio americano di abbigliamento Outdoor e ha scelto la strada della gratitudine sostenibile verso la principale fonte di ispirazione del brand: il Pianeta. Nasce così Woolrich Outdoor Foundation, un progetto ambizioso in collaborazione con 1% for the Planet, l’associazione che aiuta a finanziare le organizzazioni ambientaliste. Attraverso questo nuovo progetto, Woolrich vuole proteggere e salvaguardare gli spazi Outdoor per le community di tutto il mondo. In partnership con 1% for the Planet, Woolrich devolverà l’un percento dei ricavati (dei negozi monomarca ed e-commerce) a sostegno di ... Leggi su dilei (Di lunedì 29 marzo 2021) Restituire all’ambiente duecento anni di ispirazione, contribuendo alla salvaguardia di foreste, mari ed ambiente urbano.è il più antico marchio americano di abbigliamentoe ha scelto la strada della gratitudine sostenibile verso la principale fonte di ispirazione del brand: il. Nasce così, un progetto ambizioso in collaborazione con 1% for the Planet, l’associazione che aiuta a finanziare le organizzazioni ambientaliste. Attraverso questo nuovo progetto,vuole proteggere e salvaguardare gli spaziper le community di tutto il mondo. In partnership con 1% for the Planet,devolverà l’un percento dei ricavati (dei negozi monomarca ed e-commerce) a sostegno di ...

Advertising

GQitalia : Nasce la Woolrich Outdoor Foundation tramite cui il brand devolverà l'un per cento dei suoi ricavi a cause ambienta… - simcopter : Sette euro per il pianeta (grazie a Woolrich) - Andreacocco87 : #Woolrich, al via l’Outdoor foundation. Investirà tre milioni nei primi tre anni: -

Ultime Notizie dalla rete : Woolrich Outdoor Nasce la Woolrich Outdoor Foundation per progetti ambientali Woolrich ha annunciato il lancio della Woolrich Outdoor Foundation la cui mission è proteggere e salvaguardare gli spazi outdoor per le community di tutto il mondo, prendendosi cura del pianeta e delle persone che hanno ispirato il brand e ...

Woolrich prende posizione per l'ambiente con la "Woolrich Outdoor Foundation" È questo l obiettivo della partnership della neonata Woolrich Outdoor Foundation con 1% for the Planet , un organizzazione internazionale i cui membri contribuiscono con almeno l 1% delle loro ...

Woolrich Outdoor Foundation: ripagare il Pianeta DiLei Posts tagged with "Woolrich Outdoor Foundation" 3 milioni di dollari in 3 anni Nasce la Woolrich Outdoor Foundation per progetti ambientali Woolrich ha annunciato il lancio della Woolrich Outdoor Foundation la cui mission è pr ...

Nasce la Woolrich Outdoor Foundation per progetti ambientali Woolrich ha annunciato il lancio della Woolrich Outdoor Foundation la cui mission è proteggere e salvaguardare gli spazi outdoor per le community di tutto il mondo, prendendosi cura del pianeta e dell ...

ha annunciato il lancio dellaFoundation la cui mission è proteggere e salvaguardare gli spaziper le community di tutto il mondo, prendendosi cura del pianeta e delle persone che hanno ispirato il brand e ...È questo l obiettivo della partnership della neonataFoundation con 1% for the Planet , un organizzazione internazionale i cui membri contribuiscono con almeno l 1% delle loro ...3 milioni di dollari in 3 anni Nasce la Woolrich Outdoor Foundation per progetti ambientali Woolrich ha annunciato il lancio della Woolrich Outdoor Foundation la cui mission è pr ...Woolrich ha annunciato il lancio della Woolrich Outdoor Foundation la cui mission è proteggere e salvaguardare gli spazi outdoor per le community di tutto il mondo, prendendosi cura del pianeta e dell ...