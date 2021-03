Woody Allen nega l’accusa di molestie

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 29 marzo 2021)affronta la prima intervista dopo trent’anni e smentisce nuovamente le accuse dinei confronti della sua figlia adottiva Dylan Farrow, definendole assurde.intervistato da CBS Il notissimo regista, nonché attore, sceneggiatore e drammaturgo statunitense si è raccontato ai microfoni di Cbs, con Lee Cowan in un’intervista registrata nel luglio del 2020 ma andata in onda solo ora. Sulla questione con Dylan ha riferito di non averla più incontrata da quando le accuse sono emerse per la prima volta.spiega inoltre di non voler mettere in dubbio il fatto che Dylan pensi di essere stata abusata. “Non penso che lo inventi, non penso che stia mentendo. Ritengo che lo creda“, dice il regista. L’intervista segue la miniserie di quattro episodi ...