Advertising

ImSophiaPLMS : @SalaLettura @Giacal4Maurizio @pici_paolo @PasqualeTotaro @GucciPatrizia @OriettasRecipes @ElenarussoTW… - ameIievargas : appena finisco i film Marvel inizio a guardare e riguardare quelli di woody allen - vanessagray5 : Una volta, mentre facevamo all’amore, si è verificata una stranissima illusione ottica: sembrava quasi che lei si fosse mossa. (Woody Allen) - MarcoPuglisi3 : Woody Allen: «Gli attori che non vogliono più lavorare con me sono degli stupidi» - VanityFairIt : A quasi un mese dalla messa della docu-serie di HBO «Allen v. Farrow», la CBS decide di trasmettere un'intervista r… -

Ultime Notizie dalla rete : Woody Allen

In un'intervista della Cbs registrata a giugno 2020 in occasione dell'uscita della sua discussa autobiografia e andata in onda durante lo scorso weekend negli Usa,è tornato sul 'caso Dylan', la figlia adottiva che lo accusa di molestie risalenti ai primi anni 90. E senza mezze misura ha criticato gli attori che per quel motivo non vogliono più ...No, The Rock tifava accanitamente per Larry David , straordinario protagonista della commedia diBasta che funzioni e della serie tv Curb Your Enthusiasm . Il protagonista dei nuovi ..."Quello che stanno facendo è accusare una persona del tutto innocente, corroborando una menzogna" ha spiegato il regista di "Io e Annie". A prendere le distanze da Allen sono stati via via nomi illust ...(KIKA) - LOS ANGELES - Woody Allen è stato accusato di molestie dalla figlia Dylan Farrow. Il regista è tornato a parlare di queste accuse. Ecco cosa ha detto.