Woody Allen: "Gli attori ben intenzionati, ma sciocchi stanno perseguitando una persona innocente" (Di lunedì 29 marzo 2021) Woody Allen si difende dalle accuse della figlia di Dylan Farrow riproposte nella docuserie HBO puntando il dito contro quegli attori che, dopo aver lavorato con lui, lo hanno scaricato. Woody Allen ha commentato l'atteggiamento degli attori che, dopo aver lavorato con lui in passato, lo hanno scaricato prendendo le distanze, definendoli ben intenzionati, ma sciocchi in un'intervista con CBS. La lista a cui Woody Allen fa riferimento comprende divi come Colin Firth, Kate Winslet e Timothée Chalamet. Ecco le parole di Allen rilasciate in un rara intervista con Sunday Morning's Lee Cowan, per la CBS, registrata nella sua casa di Manhattan nel luglio 2020: "Tutto quello che stanno facendo ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 29 marzo 2021)si difende dalle accuse della figlia di Dylan Farrow riproposte nella docuserie HBO puntando il dito contro quegliche, dopo aver lavorato con lui, lo hanno scaricato.ha commentato l'atteggiamento degliche, dopo aver lavorato con lui in passato, lo hanno scaricato prendendo le distanze, definendoli ben, main un'intervista con CBS. La lista a cuifa riferimento comprende divi come Colin Firth, Kate Winslet e Timothée Chalamet. Ecco le parole dirilasciate in un rara intervista con Sunday Morning's Lee Cowan, per la CBS, registrata nella sua casa di Manhattan nel luglio 2020: "Tutto quello chefacendo ...

