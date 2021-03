Whirlpool, arcivescovo di Napoli celebra messa in fabbrica con i lavoratori (Di lunedì 29 marzo 2021) NAPOLI – “C’è una frase che ho letto qui, recita “la vita di ogni essere umano vale più del denaro dell’uomo più ricco del mondo”. In questa frase è racchiuso il senso del mio essere qui nel primo giorno di settimana santa”. Così l’arcivescovo metropolita di Napoli don Mimmo Battaglia ha aperto la celebrazione eucaristica che si sta svolgendo all’interno della fabbrica Whirlpool di via Argine. Prima della messa l’arcivescovo ha avuto un breve incontro con i lavoratori, assicurando loro pieno sostegno e vicinanza.Don Battaglia ha detto che per lui la settimana di Pasqua inizia con un’azione per “sostare accanto alle infinite croci di oggi, dove Cristo continua a essere crocifisso” e per “sostare accanto alle vostre lacrime, che sono sempre sacre. Su questo altare ci sono le preoccupazioni e le paure, ma anche la speranza”. Leggi su dire (Di lunedì 29 marzo 2021) NAPOLI – “C’è una frase che ho letto qui, recita “la vita di ogni essere umano vale più del denaro dell’uomo più ricco del mondo”. In questa frase è racchiuso il senso del mio essere qui nel primo giorno di settimana santa”. Così l’arcivescovo metropolita di Napoli don Mimmo Battaglia ha aperto la celebrazione eucaristica che si sta svolgendo all’interno della fabbrica Whirlpool di via Argine. Prima della messa l’arcivescovo ha avuto un breve incontro con i lavoratori, assicurando loro pieno sostegno e vicinanza.Don Battaglia ha detto che per lui la settimana di Pasqua inizia con un’azione per “sostare accanto alle infinite croci di oggi, dove Cristo continua a essere crocifisso” e per “sostare accanto alle vostre lacrime, che sono sempre sacre. Su questo altare ci sono le preoccupazioni e le paure, ma anche la speranza”.

