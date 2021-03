Weekend di controlli sul litorale romano: sanzionati giovani che giocavano a pallone (Di lunedì 29 marzo 2021) I controlli anti-covid nel Weekend hanno riguardato anche Civitavecchia, dove sono state identificate oltre 300 persone. Nei vai controlli, che hanno impegnato numerose pattuglie del Commissariato della Polizia di Stato di viale della Vittoria, delle sezioni operative della Questura di Roma e la collaborazione della Polizia locale e della Guardia di finanza, è stato individuato e poi arrestato anche un 31enne latitante, che dovrà scontare 4 anni e 4 mesi per furto e ricettazione. Civitavecchia: controlli anti-Covid I servizi si sono svolti nei comuni di Civitavecchia e Ladispoli. Durante i controlli sono stati sanzionati 15 cittadini per il mancato uso della mascherina oppure perché svolgevano attività motoria lontano dalle proprie abitazioni. In particolare, nel comune di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 29 marzo 2021) Ianti-covid nelhanno riguardato anche Civitavecchia, dove sono state identificate oltre 300 persone. Nei vai, che hanno impegnato numerose pattuglie del Commissariato della Polizia di Stato di viale della Vittoria, delle sezioni operative della Questura di Roma e la collaborazione della Polizia locale e della Guardia di finanza, è stato individuato e poi arrestato anche un 31enne latitante, che dovrà scontare 4 anni e 4 mesi per furto e ricettazione. Civitavecchia:anti-Covid I servizi si sono svolti nei comuni di Civitavecchia e Ladispoli. Durante isono stati15 cittadini per il mancato uso della mascherina oppure perché svolgevano attività motoria lontano dalle proprie abitazioni. In particolare, nel comune di ...

