Web tax, Biden conferma la minaccia di Trump alla Gran Bretagna

Gli Usa insistono sulla minaccia di ritorsioni a colpi di dazi sul Regno Unito, in risposta alla web tax messa in cantiere da Londra, come da altri Paesi, per costringere i colossi americani di internet a versare un contributo fiscale più equo.

Ultime Notizie dalla rete : Web tax Web tax, Biden conferma la minaccia di Trump alla Gran Bretagna Gli Usa insistono sulla minaccia di ritorsioni a colpi di dazi sul Regno Unito, in risposta alla web tax messa in cantiere da Londra, come da altri Paesi, per costringere i colossi americani di internet a versare un contributo fiscale più equo. Lo riporta la Bbc, rivelando così una continuità ...

