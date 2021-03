Volkswagen ID 3 | la prova de Il Fatto it – In città con la scossa high-tech – FOTO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 marzo 2021) Simbolicamente e strategicamente si piazza alla stregua del Maggiolino e della Golf degli anni Settanta: la ID.3 è diil manifesto del futuro, questa volta a zero emissioni, di. È la prima full electric della casa tedesca, uscita dalle linee di produzione dello stabilimento carbon neutral di Zwickau, e la prima a portare in scena la piattaforma MEB, che farà da pianale a tutte le altre elettriche di Wolfsburg già a partire dalla ID.4, la sua versione sport utility. Dovrebbe poi diventare anche l’elettrica “pop” (nel senso di popolare, destinata alla massa), ma per quello forse ci sarà ancora da aspettare, se si considera che è stata da poco messa a listino una versione entry level, la “City”, con prezzo di partenza a 34.800 euro. La ID.3, infatti, è una cinque porte che misura 4,26 metri in lunghezza e quasi 2 metri in ...