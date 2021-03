“Voglio 200mila euro”. Brutta botta per Francesca Cipriani: dopo quello che è successo il vip non fa un passo indietro (Di lunedì 29 marzo 2021) Nelle scorse settimane Francesca Cipriani si è sottoposta a un intervento chirurgico per eliminare i chili di troppo accumulati in questi mesi di pandemia. Non è la prima volta che la Cipriani decide di ricorrere ad un’operazione del genere, ma ogni volta c’è sempre un po’ di legittima preoccupazione per come possano andare le cose. Sul suo profilo Instagram la Cipriani aveva voluto inviare un messaggio per far sapere a tutti i suoi fan come sta dopo l’intervento. “Ciao ragazzi vi volevo salutare e rassicurare che l’intervento è andato bene” aveva spiegato lei stessa via social. Tuttavia le cose non sarebbero andate così bene. Il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi ha fatto sapere che Francesca Cipriani avrebbe rischiato la setticemia dopo ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 29 marzo 2021) Nelle scorse settimanesi è sottoposta a un intervento chirurgico per eliminare i chili di troppo accumulati in questi mesi di pandemia. Non è la prima volta che ladecide di ricorrere ad un’operazione del genere, ma ogni volta c’è sempre un po’ di legittima preoccupazione per come possano andare le cose. Sul suo profilo Instagram laaveva voluto inviare un messaggio per far sapere a tutti i suoi fan come stal’intervento. “Ciao ragazzi vi volevo salutare e rassicurare che l’intervento è andato bene” aveva spiegato lei stessa via social. Tuttavia le cose non sarebbero andate così bene. Il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi ha fatto sapere cheavrebbe rischiato la setticemia...

Advertising

senesedoc79 : RT @GazzettadiSiena: La protagonista della vicenda è una youtuber russa con quasi 200mila iscritti, già segnalata alla Polizia Municipale h… - Pietrolipide : RT @GazzettadiSiena: La protagonista della vicenda è una youtuber russa con quasi 200mila iscritti, già segnalata alla Polizia Municipale h… - GazzettadiSiena : La protagonista della vicenda è una youtuber russa con quasi 200mila iscritti, già segnalata alla Polizia Municipale - thatgirldru : Non ho e non voglio avere un'opinione su #AstraZeneca perché non sono titolata. Ho già fatto la prima dose sapendo… -

Ultime Notizie dalla rete : Voglio 200mila Bassetti: "No vax ignoranti"/ "Ogni giorno mi vogliono ammazzare, Cecchi Paone..." Nicola Di Bari "Voglio essere vaccinato!"/ Valerio Scanu "Papà morto senza patologie" 'Quindi ... Bassetti ha aggiunto: "Ieri abbiamo fatto 200mila vaccini ma dobbiamo arrivare a farne 4/500 mila al ...

Sistemazione argine rio S. Brigida a Celle: i lavori si concluderanno ad aprile ... l'amministrazione era riuscita a trovare, con non poche difficoltà, 200mila euro per la messa in sicurezza. 'Voglio specificare che non c'è nessun tipo di pericolo in caso di forti piogge, la vasca ...

Vaccini, Palazzo Chigi: "Sospensione AstraZeneca per 4 giorni, 200mila dosi in meno, riassorbibili in due ... la Repubblica Nicola Di Bari "essere vaccinato!"/ Valerio Scanu "Papà morto senza patologie" 'Quindi ... Bassetti ha aggiunto: "Ieri abbiamo fattovaccini ma dobbiamo arrivare a farne 4/500 mila al ...... l'amministrazione era riuscita a trovare, con non poche difficoltà,euro per la messa in sicurezza. 'specificare che non c'è nessun tipo di pericolo in caso di forti piogge, la vasca ...