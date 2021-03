Vite al limite | che fine ha fatto Cindy Vela? Pesava quasi 300kg

Leggi su viagginews

(Di lunedì 29 marzo 2021) L’episodio diè stato uno dei più discussi dial: la donnae non poteva muoversi. In ogni episodio dialla troupe del programma segue per un anno intero la vita di persone patologicamente obese che hanno deciso di dimagrire. Ad aiutarle nel loro percorso L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com