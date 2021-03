VIDEO Sinner-Khachanov, Masters1000 Miami 2021: highlights e sintesi. La fantastica rimonta dell’azzurro (Di lunedì 29 marzo 2021) Un super Jannik Sinner continua la propria marcia a Miami, sede del Masters1000. Sul cemento della Florida, l’azzurrino è stato più forte del russo Karen Khachanov (n.22 del mondo) e del grande caldo. Temperature molto alte in Florida e difficile giocare in queste condizioni. Jannik, dopo aver perso il primo parziale, ha saputo trovare dentro di sé le energie per imporsi e battere una versione di Khachanov di grande livello. Una sfida di resistenza, durata 2 ore e 52 minuti di gioco, che ha messo a dura prova entrambi i contendenti e premiante l’altoatesino sul rush finale. Di pregevole fattura il modo in cui Sinner ha affrontato il tie-break del secondo set, letteralmente dominato, e come abbia elevato il proprio tennis negli ultimi due giochi dell’ultimo parziale. Quando il gioco si ... Leggi su oasport (Di lunedì 29 marzo 2021) Un super Jannikcontinua la propria marcia a, sede del. Sul cemento della Florida, l’azzurrino è stato più forte del russo Karen(n.22 del mondo) e del grande caldo. Temperature molto alte in Florida e difficile giocare in queste condizioni. Jannik, dopo aver perso il primo parziale, ha saputo trovare dentro di sé le energie per imporsi e battere una versione didi grande livello. Una sfida di resistenza, durata 2 ore e 52 minuti di gioco, che ha messo a dura prova entrambi i contendenti e premiante l’altoatesino sul rush finale. Di pregevole fattura il modo in cuiha affrontato il tie-break del secondo set, letteralmente dominato, e come abbia elevato il proprio tennis negli ultimi due giochi dell’ultimo parziale. Quando il gioco si ...

