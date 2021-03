VIDEO | Nasce a Napoli la prima ‘casa del rider’ in Italia

(Di lunedì 29 marzo 2021) NAPOLI – “Casa rider sarà un luogo di accoglienza dove i rider potranno trascorrere il tempo – che non gli viene pagato – tra una consegna e l’altra e dove potranno riposarsi, ricaricare i device, posare gli zaini, avere uno spogliatoio: insomma, un po’ di umanità”. Lo dice Luca Simeone, presidente dell’associazione Napoli Pedala, in occasione dell’inaugurazione nella Galleria Principe di Napoli della prima casa del rider d’Italia. All’evento hanno partecipato, tra gli altri, Adele Pomponio, direttrice regionale vicaria Inail Campania, Alessandra Clemente, assessora comunale al Patrimonio, ed Andrea Borghesi, segretario generale NIdiL Cgil.

