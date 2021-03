VIDEO – Higuain show: canta “Despacito” e si diverte nel ritiro dell’Inter Miami (Di lunedì 29 marzo 2021) La Major League Soccer sta per aprire i battenti, con la stagione che partirà a metà aprile e con le squadre impegnate nei ritiri pre-season. Anche l’Inter Miami si sta preparando ad affrontare la stagione con la squadra in ritiro. Un ritiro che ci regala un Gonzalo Higuain in forma smagliante. L’ex Juve e Napoli, oltre al nuovo look con capelli rasati e barba lunga, sta vivendo bene l’esperienza americana. Niente più musi lunghi e liti con i compagni. L’argentino si diverte e anima il ritiro dell’Inter Miami con un “karaoke”, cantando “Despacito”, come testimoniano le storie di un divertito Matuidi. Umore giusto, quindi, per l’attaccante che aveva lasciato l’Italia dopo la fine dell’esperienza alla Juventus ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 29 marzo 2021) La Major League Soccer sta per aprire i battenti, con la stagione che partirà a metà aprile e con le squadre impegnate nei ritiri pre-season. Anche l’Intersi sta preparando ad affrontare la stagione con la squadra in. Unche ci regala un Gonzaloin forma smagliante. L’ex Juve e Napoli, oltre al nuovo look con capelli rasati e barba lunga, sta vivendo bene l’esperienza americana. Niente più musi lunghi e liti con i compagni. L’argentino sie anima ilcon un “karaoke”,ndo “”, come testimoniano le storie di un divertito Matuidi. Umore giusto, quindi, per l’attaccante che aveva lasciato l’Italia dopo la fine dell’esperienza alla Juventus ...

Advertising

gilnar76 : Higuain irriconoscibile: le ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - Paolo_ADP10 : RT @JPeppp: Madonna quasi non lo riconoscevo ?? #Higuain - junews24com : Higuain irriconoscibile: le immagini del Pipita diventano subito virali - VIDEO - - tuttonapoli : VIDEO - Un irriconoscibile Higuain dà show (ma non in campo) a Miami: le immagini virali sui social - rayanmh57 : RT @JPeppp: Madonna quasi non lo riconoscevo ?? #Higuain -