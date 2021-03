Victoria De Angelis dei Maneskin, scatto in bikini acqua e sapone: lo scatto super (Di lunedì 29 marzo 2021) Victoria De Angelis è la bassista del gruppo dei Maneskin, noto soprattutto dopo la vittoria ottenuta al Festival di Sanremo. Sul suo profilo Instagram tende a pubblicare una serie di scatti della sua quotidianità. Uno di questi la ritrae senza trucco immersa nella natura. Tutti sono concordi nel dare lo stesso giudizio. Victoria De Angelis – Solonotizie24Una bellezza naturale Nata a Roma il 28 aprile del 2000, Victoria ha origini scandinave e si dedica alla musica da quando ha 8 anni. Ha imparato fin da subito a suonare la chitarra, ma ha sempre voluto sperimentare un linguaggio nuovo e innovativo. In un secondo momento ha optato per il basso e da allora non può farne a meno. Sul palco Victoria si mostra con abiti stravaganti e make-up elaborato. Nella vita di tutti ... Leggi su solonotizie24 (Di lunedì 29 marzo 2021)Deè la bassista del gruppo dei, noto soprattutto dopo la vittoria ottenuta al Festival di Sanremo. Sul suo profilo Instagram tende a pubblicare una serie di scatti della sua quotidianità. Uno di questi la ritrae senza trucco immersa nella natura. Tutti sono concordi nel dare lo stesso giudizio.De– Solonotizie24Una bellezza naturale Nata a Roma il 28 aprile del 2000,ha origini scandinave e si dedica alla musica da quando ha 8 anni. Ha imparato fin da subito a suonare la chitarra, ma ha sempre voluto sperimentare un linguaggio nuovo e innovativo. In un secondo momento ha optato per il basso e da allora non può farne a meno. Sul palcosi mostra con abiti stravaganti e make-up elaborato. Nella vita di tutti ...

