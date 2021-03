Viaggi nel tempo su TikTok: ecco cosa rivela Javier, tiktoker che dichiara di vivere nel 2027, la sua storia (Di lunedì 29 marzo 2021) I Viaggi nel tempo sono una realtà? Il dubbio viene quando si dà un’occhiata al profilo ufficiale di TikTok di Javier, un giovane che dichiara di contattare i followers da 2027. Il ragazzo ha dichiarato di trovarsi in quest’epoca storica e che l’umanità è estinta da tempo, o così pare dal momento del suo arrivo. I commenti non mancano e c’è chi ha chiesto prove. Il risultato è che il giovane sta postando foto e video a conferma della sua teoria. Infatti, il suo nome su TikTok significa proprio unico sopravvissuto e il pensiero a Io Sono Leggenda viene da sé. Video e foto mostrano gli oggetti dove dovrebbero essere, ma non si vedono né si sentono persone. L’ultimo video mostra lo stadio Mestalla, a Valencia, completamente ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 29 marzo 2021) Inelsono una realtà? Il dubbio viene quando si dà un’occhiata al profilo ufficiale didi, un giovane chedi contattare i followers da. Il ragazzo hato di trovarsi in quest’epoca storica e che l’umanità è estinta da, o così pare dal momento del suo arrivo. I commenti non mancano e c’è chi ha chiesto prove. Il risultato è che il giovane sta postando foto e video a conferma della sua teoria. Infatti, il suo nome susignifica proprio unico sopravvissuto e il pensiero a Io Sono Leggenda viene da sé. Video e foto mostrano gli oggetti dove dovrebbero essere, ma non si vedono né si sentono persone. L’ultimo video mostra lo stadio Mestalla, a Valencia, completamente ...

