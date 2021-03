Viabilità Roma Regione Lazio del 29-03-2021 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 29 marzo 2021)29 MARZOORE 20.20 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIL TRAFFICO AL MOMENTO SI PRESENTA SCORREVOLE SULL’INTERA RETE VIARIA DEL TERRITORIO. RICORDIAMO CHE, A CAUSA DI UNA FUGA DI GAS, A CIAMPINO RESTA TEMPORANEAMENTE CHIUSA VIA MURA DEI FRANCESI VECCHIA; DEVIAZIONI INDICATE SUL POSTO. DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA FL4– VELLETRI SERVIZIO ANCORA SOSPESO TRA PAVONA E CIAMPINO PER ACCERTAMENTI DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA NEI PRESSI DI SANTA MARIA DELLE MOLE. CAMBIAMO ARGOMENTO IL GRAN PREMIO DI FORMULA “E” TORNA NELLA CAPITALE. PROSEGUONO, NEL QUARTIERE EUR, LE OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO PER LE DUE TAPPE DEL GRAN PREMIO DI, IN ...