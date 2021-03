Viabilità Roma Regione Lazio del 29-03-2021 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 29 marzo 2021)29 MARZOORE 19.35 ARIANNA CAROCCI DI NUOVO BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE RALLENTAMENTO SOLO IN VIA CASILINA TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA FL4– VELLETRI CIRCONE AL MOMENTO SOSPESA TRA PAVONA E CIAMPINO PER ACCERTAMENTI DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA NEI PRESSI DI SANTA MARIA DELLE MOLE. ED INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA, RICORDIAMO CHE DA DOMANI LAPASSA IN ZONA ARANCIONE. SONO CONSENTITI GLI SPOSTAMENTI SOLO ALL’INTERNO DEL PROPRIO COMUNE, VIETATI INVECE QUELLI IN ALTRE REGIONI O ALTRI ...