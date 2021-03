Viabilità Roma Regione Lazio del 29-03-2021 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 29 marzo 2021)29 MARZOORE 18.35 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE RIMOSSO L’INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ARDEATINA E APPIA, LA CIRCONE È TORNATA SCORREVOLE. SULLA CASILINA, PER TRAFFICO INTENSO, ABBIAMO CODE A TRATTI TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI. RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA STORTA, ANCHE IN QUESTO CASO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. CAMBIAMO ARGOMENTO IL GRAN PREMIO DI FORMULA “E” TORNA NELLA CAPITALE. PROSEGUONO, NEL QUARTIERE EUR, LE OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO PER LE DUE TAPPE DEL GRAN PREMIO DI, IN PROGRAMMA I PROSSIMI 10 E 11 APRILE. ATTIVE MODIFICHE ALLAE AL TRASPORTO PUBBLICO IN ...