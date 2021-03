Viabilità Roma Regione Lazio del 29-03-2021 ore 18 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 29 marzo 2021)29 MARZOORE 18.05 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE, PER UN INCIDENTE CI SONO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA GLI SVINCOLI ARDEATINA E APPIA. PER TRAFFICO INTENSO SI STA IN CODA SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA, ANCHE QUI NEI DUE SENSI DI MARCIA. A CAUSA DI UNA FUGA DI GAS, A CIAMPINO RESTA TEMPORANEAMENTE CHIUSA VIA MURA DEI FRANCESI VECCHIA; SI CONSIGLIA DI PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE. ED INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA, RICORDIAMO CHE DA DOMANI LAPASSA IN ZONA ARANCIONE. SONO CONSENTITI GLI SPOSTAMENTI SOLO ALL’INTERNO DEL PROPRIO COMUNE, ...