Viabilità Roma Regione Lazio del 29-03-2021 ore 15:30 (Di lunedì 29 marzo 2021) Viabilità 29 MARZO 2021 ORE 15.20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE AL MOMENTO SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO. QUALCHE PROBLEMA SOLO SULLA A1 FIRENZE Roma, DOVE PER LAVORI SI RALLENTA TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma NORD E PONZANO RomaNO IN DIREZIONE FIRENZE. POSSIBILI RESTRINGIMENTI DI CARREGGIATA IN PROSSIMITÀ DEL CANTIERE, SI CONSIGLIA DI PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE. ED INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA, RICORDIAMO CHE DA DOMANI IL Lazio LASCIA LA ZONA ROSSA ED ENTRA IN ZONA ARANCIONE. SONO CONSENTITI GLI SPOSTAMENTI SOLO ALL’INTERNO DEL PROPRIO COMUNE, VIETATI INVECE QUELLI IN ALTRE REGIONI ...Leggi su romadailynews
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