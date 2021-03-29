Viabilità Roma Regione Lazio del 29-03-2021 ore 12:30 (Di lunedì 29 marzo 2021) Viabilità 29 MARZO 2021 ORE 12.20 UMBERTO VERINI NUOVAMENTE BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ. UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO SULLA VIA PONTINA SULLA QUALE AL MOMENTO IL TRAFFICO È BLOCCATO A CAUSA DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI POMEZIA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE. COINVOLTI TRE MEZZI PESANTI ED UNA AUTOMOBILE E SI STA IN CODA SU VIA DI VERMICINO NEI DUE SENSI ALL’ALTEZZA DELLA SELVOTTA SI RALLENTA ANCHE SULLA PALOMBARESE NELLE DUE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DI SANTA LUCIA PASSIAMO AI MEZZI PUBBLICI, ATAC COMUNICA CHE FINO A SABATO 17 IN FASCIA 07:00 DEL MATTINO – 18:00 CONTINUANO OPERAZIONI DI SFALCIO DELLA VEGETAZIONE IN VIALE DELLE MILIZIE. IL TRAM 19 LIMITA QUINDI LA TRATTA A VALLE GIULIA E VIENE SOSTITUITO DA BUS PER IL PROSIEGUO DEL TRAGITTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. E PROSEGUONO LE OPRAZIONI ...Leggi su romadailynews
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