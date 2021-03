Viabilità Roma Regione Lazio del 29-03-2021 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 29 marzo 2021)29 MARZOORE 09.05 UMBERTO VERINI NUOVAMENTE BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ. UN SERVIZIO DELLASI RALLENTA SUL TRATTO URBANO DELLA A 24 TRA LA VIALE DELLA SERENISSIMA E LA TANGENZIALE EST CI SPOSTIAMO IN PROVINCIA: CODE NEI DUE SENSI SU VIA DEI CASTELLINI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DELLA SOFATARA E L’INCROCIO CON LA LAURENTINA PASSIAMO AI MEZZI PUBBLICI, ATAC COMUNICA CHE FINO A SABATO 17 IN FASCIA 07:00 DEL MATTINO – 18:00 CONTINUANO OPERAZIONI DI SFALCIO DELLA VEGETAZIONE IN VIALE DELLE MILIZIE. IL TRAM 19 LIMITA QUINDI LA TRATTA A VALLE GIULIA E VIENE SOSTITUITO DA BUS PER IL PROSIEGUO DEL TRAGITTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. E PROSEGUONO LE OPRAZIONI DI ALLESTIMENTO IN VISTA DELE DUE TAPPE DEL GRAN PREMIO DI FORMULA “E” DI...