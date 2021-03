Via Guicciardini | Palazzo Vecchio | ' C' è la pandemia | lavori proseguiranno fino a fine maggio'

Advertising

muoversintoscan : ?? A #Firenze, in via Guicciardini, l’assessore @Ste_Giorgetti: “I lavori proseguono fino a fine maggio. Poi la conc… - gui1199 : 'Rubino. Note animali, pelliccia e cuoio. Minerale, fresco, deciso. Bocca calda fluida, dinamica bella. Finale deci… -

Ultime Notizie dalla rete : Via Guicciardini

Con il nuovo cronoprogramma entro il 10 aprile dunque è previsto il completamento del manto stradale dadello Sprone a piazza Santa Felicita, compreso la modifica dello lo spazio sosta e carico/...FIRENZE - Il cronoprogramma dei lavori suè stato modificato. Cantieri aperti fino a fine Maggio, poi sospensione per completare l'ultimo tratto della pavimentazione a Novembre, lo prevede il nuovo cronoprogramma che l'...Giovedì 1 aprile sarà una giornata di lavori per i tecnici di Acque, impegnati in un intervento nel comune di Montopoli Valdarno e in uno in quello di Calcinaia. Per i lavori sulla rete idrica di Mont ...Prosecuzione dei lavori fino a fine maggio, poi cantiere sospeso per completare l’ultimo tratto della pavimentazione a novembre. È quanto prevede il nuovo cronoprogramma dei lavori di riqualificazione ...