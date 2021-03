Vespa | lo scooter diventato leggenda compie 75 anni

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vespa scooter

Sulla strada che porta alla Metro e alla Coop per intenderci, due auto sono entrate in contatto e hanno coinvolto uno, unabianca che è finita rovinosamente a terra e ha terminato la ...Loper eccellenza compie 75 anni, il 29 marzo del 1946 Piaggio lancia sul mercato la. Siamo alla Mostra della Meccanica e Metallurgia a Torino: qui il leader dell'azienda, Enrico Piaggio ,...Oltre 180 moto, ciclomotori e scooter protagonisti dell'asta Bolaffi: la vendita è prevista per il 27 aprile a Torino e sul sito della casa d'aste ...Lo scooter per eccellenza compie 75 anni, il 29 marzo del 1946 Piaggio lancia sul mercato la Vespa. Siamo alla Mostra della Meccanica e Metallurgia a Torino: qui il leader dell'azienda, Enrico Piaggio ...