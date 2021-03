Verona | ubriaco viola il coprifuoco e cerca di intrufolarsi in un appartamento | arrestato

(Di lunedì 29 marzo 2021) (Visited 1 times, 19 visits today) Notizie Simili: Si introducono in negozi: 3 pregiudicati arrestati… Tir in folle corsa fermato dalla Polizia dopo lungo…no il. In ...

Advertising

milanomagazine : Verona, Ubriaco e senza mascherina in treno reagisce ai poliziotti: arrestato nella stazione di Verona Porta Nuova… - PantheonVerona : Ubriaco e senza mascherina a bordo del treno reagisce ai poliziotti: arrestato un 25enne nella stazione di Verona P… -

Ultime Notizie dalla rete : Verona ubriaco

veronaoggi.it

È accaduto sabato 27 marzo, poco dopo le 22, quando gli agenti delle Volanti disono ... In auto a fari spenti con una… Polizia: arrestato aggressore 49ennee senza… Note ...Ha violato il coprifuoco e, in palese stato di ebrezza e sprovvisto di patente di guida, si è recato in auto in via Albere, dove ha tentato di entrare furtivamente all'interno di un appartamento, per ...Stop antenne selvagge sui tetti di Verona: serve il permesso del Comune La pittrice veronese Mara Isolani, da Sona all’Artexpo di New York Ubriaco viola il coprifuoco e cerca di intrufolarsi in un ...Arrestato un uomo di 47 anni di Bari con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e tentata violazione di domicilio ...