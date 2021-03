Vera Gemma, Isola dei famosi: sapete chi è il padre? Famosissimo attore (Di lunedì 29 marzo 2021) sapete chi è il padre di Vera Gemma? La naufraga de L’Isola dei famosi ha un padre famosissimo! Ecco di chi si tratta. Vera Gemma (YouTube- Mediaset Play)Vera Gemma è una delle naufraghe più chiaccheirate di questa edizione de L’Isola dei famosi. Vera è in nomination e rischia l’eliminazione nella puntata di stasera, insieme a Gilles Rocca e ad Awed. L’attrice e showgirl è stata al centro del gossip nelle ultime settimane per la relazione con il suo fidanzato, molto più giovane di lei. Ma sapete chi è il padre di Vera Gemma? Forse non tutti sanno che è figlia di un ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 29 marzo 2021)chi è ildi? La naufraga de L’deiha unssimo! Ecco di chi si tratta.(YouTube- Mediaset Play)è una delle naufraghe più chiaccheirate di questa edizione de L’deiè in nomination e rischia l’eliminazione nella puntata di stasera, insieme a Gilles Rocca e ad Awed. L’attrice e showgirl è stata al centro del gossip nelle ultime settimane per la relazione con il suo fidanzato, molto più giovane di lei. Machi è ildi? Forse non tutti sanno che è figlia di un ...

Advertising

trash_italiano : VERA GEMMA CHE FA NOMI E COGNOMI IN PALAPA #Isola - Valerio_Scanu : Vera Gemma ha più fame della mia amica #peppe #isola - boyshjt_ : @oldcardigvn No amo io faccio la pazza ho visto quanti punti mi ha dato e sono 600 e passa piu di vera gemma - giacomourtis : RT @IsolaDeiFamosi: Giacomo Urtis parte col botto e ci anticipa come potrebbe finire tra Valentina Persia e Vera Gemma! Twittate con #ISOL… - giacomourtis : RT @MediasetPlay: Giacomo Urtis parte col botto e ci anticipa come potrebbe finire tra Valentina Persia e Vera Gemma! Twittate con #ISOLAP… -