Venditti | «Ho fatto AstraZeneca | il vaccino proletario Funzionerà meglio di tutti» – Il video

(Di lunedì 29 marzo 2021) «Mi sono vaccinato». Esordisce così Antonello, 72 anni, nella sua diretta Facebook, di ritorno dalla somministrazione della prima dose dianti-Covid. «Prima di fareci ho pensato un sacco -ammette il cantautore romano riferendosi ai casi di trombosi in alcune persone che avevano ricevuto il farmaco anglo-svedese, secondo gli studi non correlati alla somministrazione – ma poi sono arrivato a una conclusione: io voglio fare questoe credo che alla fine sarà quello chepernoi». «Perché è quello che costa poco – ragiona-. Non so se ci azzecco o no, ma vi voglio rassicurare. Speriamo chenoi sviluppiamo gli anticorpi e preghiamo ...