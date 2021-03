Vauro scatena la rissa e Giletti perde la pazienza | «È l’ultimo comunista | lo lasci lì…» video

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 29 marzo 2021) E’ scontro a Non è l’Arena tra Nicolò Nicolosi, sindaco di Corleone (Palermo) vaccinato già lo scorso 9 gennaio, tra i primi in Italia. E traSanesi. Il sindaco non si dimette più e lo annuncia da Massimo. Si parlava di vaccini, di furbetti, del caso Scanzi e della Troscana, della Lombardia. Il sindaco di Corleone ribatte alle accuse piovutegli: “Sono qui perché l’essere definito furbetto del vaccino mi fa un male grande, è peggio di una ferita al cuore”, spiega il primo cittadino siciliano in studio a La7. “Voglio dimostrare di essere nella ragione e nelle regole dettate dal governo nazionale e dal governo regionale”. Il sindaco aveva presentato le sue dimissioni qualche tempo fa dopo che la vicenda era finita sui giornali. Ma poi le ha ritirate.da: “Voi sindaci fate il c… che vi ...