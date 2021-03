Vasco Rossi rimanda di nuovo il tour estivo (Di lunedì 29 marzo 2021) Come un anno fa Vasco Rossi rimanda di un anno i suoi concerti dal vivo a causa della pandemia di coronavirus. Il Blasco, per dare la notizia ai suoi fan, ha scelto di citare sul proprio profilo Instagram l’intervista concessa a Milena Gabanelli nel maggio 2020. Qui, il rocker aveva affermato che, anche se i concerti sono importanti dal punto di vista psicologico, ora l’importante è non ammalarsi. Vasco Rossi si pone così un nuovo obiettivo: arrivare sani e lucidi al 2022. Vasco Rossi rimanda il suo tour estivo Ad un anno di distanza dall’inizio della pandemia di coronavirus siamo ancora punto e a capo. Molti eventi musicali sono stati costretti ad essere rimandati nuovamente. ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 29 marzo 2021) Come un anno fadi un anno i suoi concerti dal vivo a causa della pandemia di coronavirus. Il Blasco, per dare la notizia ai suoi fan, ha scelto di citare sul proprio profilo Instagram l’intervista concessa a Milena Gabanelli nel maggio 2020. Qui, il rocker aveva affermato che, anche se i concerti sono importanti dal punto di vista psicologico, ora l’importante è non ammalarsi.si pone così unobiettivo: arrivare sani e lucidi al 2022.il suoAd un anno di distanza dall’inizio della pandemia di coronavirus siamo ancora punto e a capo. Molti eventi musicali sono stati costretti ad essereti nuovamente. ...

Saltano (ancora) le date dei concerti di Vasco previsti per il 2021 "Ci spiace molto dovervi informare che Live Nation e' costretta a riprogrammare le date dei concerti di Vasco Rossi previsti per giugno 2021, nell'ambito dei festival italiani". Con queste parole, pubblicate sul sito del rocker, è arrivato l'annuncio che tutti speravano di non leggere: saltano ...

Vasco Rossi a Imola 2021: annullato concerto a giugno, è ufficiale il Resto del Carlino Vasco Rossi, salta il concerto di Imola Nuova battuta di arresto quindi per il concerto di Vasco Rossi a Imola, dopo il rinvio del 2020 propri al 22 giugno di quest'anno. Le nuove date e le eventuali modalità di rimborso, in conformità con ...

Vasco Rossi, i concerti di giugno saranno riprogrammati ROMA Le nuove date e le eventuali modalità di rimborso, in conformità con le disposizioni di legge, saranno comunicate entro il 15 Aprile 2021. Lo comunica una nota di Live Nation concerti di Vasco previst ...

