Varianti: ”Il vaccino anti-Covid è in grado di neutralizzarle tutte”, assicura il presidente dei virologi (Di lunedì 29 marzo 2021) “tutte le Varianti vengono neutralizzate dagli anticorpi sviluppati da chi ha ricevuto l’iniezione-scudo. Addirittura, per quanto riguarda le Varianti inglese e nigeriana, la neutralizzazione avviene in misura anche più potente che sul virus pandemico originario”. Forse è la notizia più bella ed attesa quella comunicata poco fa dal presidente della Società italiana di virologia (Siv-Isv), Arnaldo Caruso, in merito ad attenti studi ed analisi condotti sugli effetti della vaccinazione. Caruso: “Una scoperta studiando gli anticorpi degli operatori sanitari vaccinati col Pfizer” Nello specifico il team di ricercatori si è cimentato sugli anticorpi sviluppati dagli operatori sanitari – fra i primi a vaccinarsi – ... Leggi su italiasera (Di lunedì 29 marzo 2021) “levengono neutralizzate daglicorpi sviluppati da chi ha ricevuto l’iniezione-scudo. Addirittura, per quanto riguarda leinglese e nigeriana, la neutralizzazione avviene in misura anche più potente che sul virus pandemico originario”. Forse è la notizia più bella ed attesa quella comunicata poco fa daldella Società italiana dia (Siv-Isv), Arnaldo Caruso, in merito ad attenti studi ed analisi condotti sugli effetti della vaccinazione. Caruso: “Una scoperta studiando glicorpi degli operatori sanitari vaccinati col Pfizer” Nello specifico il team di ricercatori si è cimentato suglicorpi sviluppati dagli operatori sanitari – fra i primi a vaccinarsi – ...

ladyonorato : Vi svelo un segreto: #Pfizer è sotto la direzione dei #complottisti. - nikba2224 : @ilgiornale Subito ad additare con questa nomea no vax .. quand'è che iniziate ad additare tutti coloro che col vac… - italiaserait : Varianti: ”Il vaccino anti-Covid è in grado di neutralizzarle tutte”, assicura il presidente dei virologi - CosenzaChannel : ??Dalla ricerca italiana arrivano buone notizie sull’efficacia dei vaccini anti #Covid contro le varianti. - venetolink : RT @fdragoni: Il vaccino praticamente annulla il rischio letalità. Basta usare le varianti come clava per indurre paure o nuovi fabbisogni… -