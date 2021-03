Vaccino Sputnik, arriva anche il monodose (Di lunedì 29 marzo 2021) Registrata in Russia la versione monodose del Vaccino Sputnik contro il Coronavirus. Secondo quanto rende noto l’agenzia Tass, citando l’inserimento del farmaco nel registro ufficiale di quelli autorizzati, il Vaccino contro il Covid-19 ‘Sputnik Light’ è stato registrato dal ministero della Salute. ‘Sputnik Light’ consiste in una sola dose dello Sputnik ed è destinato a tamponare le carenze di vaccini a disposizione. La copertura assicurata da una sola dose, aveva detto il presidente Putin, è dell’85 per cento. E il direttore dell’Istituto Gamaleya, Aleksandr Gintsburg, aveva detto che la protezione dura intorno ai 3-4 mesi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 29 marzo 2021) Registrata in Russia la versionedelcontro il Coronavirus. Secondo quanto rende noto l’agenzia Tass, citando l’inserimento del farmaco nel registro ufficiale di quelli autorizzati, ilcontro il Covid-19 ‘Light’ è stato registrato dal ministero della Salute. ‘Light’ consiste in una sola dose delloed è destinato a tamponare le carenze di vaccini a disposizione. La copertura assicurata da una sola dose, aveva detto il presidente Putin, è dell’85 per cento. E il direttore dell’Istituto Gamaleya, Aleksandr Gintsburg, aveva detto che la protezione dura intorno ai 3-4 mesi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

