Vaccino, Speranza firma accordo con i farmacisti: “Ora campagna più veloce” (Di lunedì 29 marzo 2021) ROMA – “Ho appena firmato il protocollo con Regioni e farmacisti per far partire in sicurezza le vaccinazioni Covid nelle farmacie del nostro Paese. La campagna di vaccinazione è la vera chiave per chiudere questa stagione così difficile. Oggi facciamo un altro importante passo avanti per renderla più veloce e capillare”. Lo fa sapere il ministro della Salute, Roberto Speranza. Leggi su dire (Di lunedì 29 marzo 2021) ROMA – “Ho appena firmato il protocollo con Regioni e farmacisti per far partire in sicurezza le vaccinazioni Covid nelle farmacie del nostro Paese. La campagna di vaccinazione è la vera chiave per chiudere questa stagione così difficile. Oggi facciamo un altro importante passo avanti per renderla più veloce e capillare”. Lo fa sapere il ministro della Salute, Roberto Speranza.

