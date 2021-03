Vaccino, Omceo Roma: “Con Johnson & Johnson a regime da maggio” (Di lunedì 29 marzo 2021) ROMA – “Le prime dosi del vaccino Johnson & Johnson dovrebbero arrivare intorno alla metà di aprile, ma sicuramente andremo a regime nel mese di maggio. Intanto, speriamo di avere molti più Pfizer a disposizione in questi giorni”. Così il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, interpellato sul tema dall’agenzia Dire. “Ci sono ancora pochi vaccini a disposizione- prosegue Magi- e quelli disponibili vengono dirottati direttamente negli hub, lasciando quasi ‘a secco’ i medici di famiglia”. Secondo Magi, inoltre, è un “bene” che gli hub siano aperti fino a notte, perché in questo modo si può vaccinare “molto di più”, ma il problema resta che “si sta procedendo molto lentamente, mentre potremmo farlo molto più velocemente”, conclude. OMCEO ROMA: “OBBLIGO MEDICI? GOVERNO DOVEVA INTERVENIRE PRIMA“ Leggi su dire (Di lunedì 29 marzo 2021) ROMA – “Le prime dosi del vaccino Johnson & Johnson dovrebbero arrivare intorno alla metà di aprile, ma sicuramente andremo a regime nel mese di maggio. Intanto, speriamo di avere molti più Pfizer a disposizione in questi giorni”. Così il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, interpellato sul tema dall’agenzia Dire. “Ci sono ancora pochi vaccini a disposizione- prosegue Magi- e quelli disponibili vengono dirottati direttamente negli hub, lasciando quasi ‘a secco’ i medici di famiglia”. Secondo Magi, inoltre, è un “bene” che gli hub siano aperti fino a notte, perché in questo modo si può vaccinare “molto di più”, ma il problema resta che “si sta procedendo molto lentamente, mentre potremmo farlo molto più velocemente”, conclude. OMCEO ROMA: “OBBLIGO MEDICI? GOVERNO DOVEVA INTERVENIRE PRIMA“

