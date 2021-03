Vaccino obbligatorio agli operatori sanitari, Galli: 'Chi non accetta obblighi etici cambi mestiere' (Di lunedì 29 marzo 2021) 'Trovo che chi fa un certo mestiere ha l'obbligo etico di tutelare i propri pazienti, siccome non è obbligato a fare quel mestiere o accetta gli obblighi etici o cambia mestiere'. Queste le parole di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 29 marzo 2021) 'Trovo che chi fa un certoha l'obbligo etico di tutelare i propri pazienti, siccome non è obbligato a fare quelgli'. Queste le parole di ...

Advertising

beppesevergnini : Vaccino obbligatorio per i sanitari. Cosa aspettiamo? - a_padellaro : SÌ AL VACCINO OBBLIGATORIO PER I SANITARI - Desta meraviglia che il governo Draghi (e prima ancora il governo Conte… - Mindy20151 : Se diventerà obbligatorio il vaccino anti #COVID19 non sarò tenuto a firmare nessun documento di manleva per eventuali effetti collaterali. - Corriere : RT @beppesevergnini: Vaccino obbligatorio per i sanitari. Cosa aspettiamo? - queerpirate : @Alyenante Anche se vaccinati/e il virus lo potrai prendere ugualmente, anche se non sarà pericoloso e forte come q… -