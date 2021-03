Vaccino, Musumeci: “Da Figliuolo impegno per 110mila dosi dopo Pasqua” (Di lunedì 29 marzo 2021) PALERMO – “Da parte del generale Figliuolo c’è stato l’impegno a mandare in Sicilia 110mila vaccini contro il Covid-19 dopo Pasqua: spero che possa essere mantenuto per mettere in condizione i nostri hub vaccinali nelle condizioni di lavorare giorno e notte”. Così il governatore siciliano, Nello Musumeci, nel corso di ‘Oggi è un altro giorno, su Rai 1, tornando sulla visita del commissario straordinario per l’emergenza coronavirus a Messina e Catania, avvenuta sabato. MUSUMECI: “SE SPUTNIK AUTORIZZATO PRONTI A TRATTARE DIRETTAMENTE“ Leggi su dire (Di lunedì 29 marzo 2021) PALERMO – “Da parte del generale Figliuolo c’è stato l’impegno a mandare in Sicilia 110mila vaccini contro il Covid-19 dopo Pasqua: spero che possa essere mantenuto per mettere in condizione i nostri hub vaccinali nelle condizioni di lavorare giorno e notte”. Così il governatore siciliano, Nello Musumeci, nel corso di ‘Oggi è un altro giorno, su Rai 1, tornando sulla visita del commissario straordinario per l’emergenza coronavirus a Messina e Catania, avvenuta sabato. MUSUMECI: “SE SPUTNIK AUTORIZZATO PRONTI A TRATTARE DIRETTAMENTE“

Advertising

Mauro5514 : RT @gioatriz: Vaccini, Musumeci: 'Sicilia pronta a comprare lo Sputnik, nessuna difficoltà a guardare altrove' E te pareva che Musumeci non… - QdSit : #Sicilia bene per numero di #vaccinati, ma le fiale stanno finendo e @Musumeci_Staff incalza, 'Pronti ad acquistare… - ilnerello : @saviorpal @GiovaQuez In compenso Musumeci ha annunciato l’accordo con i vescovi per la somministrazione dei vaccin… - salvo97midolo : @Regione_Sicilia @Musumeci_Staff @ruggerorazza Al commissario avete spiegato come mai solo il 64% degli ospiti nell… - COVIDbot_ITA : RT @Regione_Sicilia: #Covid19, il commissario straordinario Figliuolo ha incontrato il presidente @Musumeci_Staff a #Catania #Sicilia #Ita… -