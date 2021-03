Vaccino, Moderna consegna agli Usa centomilionesima dose (Di lunedì 29 marzo 2021) Moderna ha consegnato al governo Usa la centomilionesima dose del proprio Vaccino anti Covid 19. Lo ha annunciato in un comunicato il ceo dell’azienda farmaceutica, Stéphane Bancel, sottolineando che ad oggi sono state somministrate negli Stati Uniti oltre 67 milioni di dosi dell’immunizzante. L’accordo per la fornitura di 100 milioni di dosi del Vaccino della casa farmaceutica Usa era stato annunciato lo scorso agosto dall’amministrazione Trump. Da allora, le autorità di Washington hanno ordinato altre 200 milioni di dosi del Vaccino Moderna. L’azienda farmaceutica ha annunciato che conta di consegnare tra i 40 e i 50 milioni di dosi al mese, fino al completamento della fornitura. La consegna della 200 ... Leggi su italiasera (Di lunedì 29 marzo 2021)hato al governo Usa ladel proprioanti Covid 19. Lo ha annunciato in un comunicato il ceo dell’azienda farmaceutica, Stéphane Bancel, sottolineando che ad oggi sono state somministrate negli Stati Uniti oltre 67 milioni di dosi dell’immunizzante. L’accordo per la fornitura di 100 milioni di dosi deldella casa farmaceutica Usa era stato annunciato lo scorso agosto dall’amministrazione Trump. Da allora, le autorità di Washington hanno ordinato altre 200 milioni di dosi del. L’azienda farmaceutica ha annunciato che conta dire tra i 40 e i 50 milioni di dosi al mese, fino al completamento della fornitura. Ladella 200 ...

