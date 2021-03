Vaccino Johnson&Johnson forse presto in Italia (Di lunedì 29 marzo 2021) In arrivo in Italia il Vaccino monodose Johnson&Johnson. Secondo le prime indiscrezioni il Vaccino arriverà in Italia entro il 16 aprile 2021 Durante l’inaugurazione del primo hub vaccinale alla fiera di Genova, il Presidente della Consiglio regionale della Liguria, Gianmarco Medusei, ha rivelato che in seguito ad un incontro con il Commissario all’emergenza sanitaria, Francesco Paolo Figliuolo, il Vaccino della casa farmaceutica multinazionale statunitense Johnson&Johnson potrebbe essere in Italia entro il 16 aprile 2021 ed inaugurare una nuova campagna vaccinale. La particolarità di questo Vaccino, lo ricordiamo consiste nella somministrazione “one-shot” che potrebbe agevolare di gran lunga il raggiungimento dell’immunità di gregge. Infatti, solo ... Leggi su zon (Di lunedì 29 marzo 2021) In arrivo inilmonodose Johnson&Johnson. Secondo le prime indiscrezioni ilarriverà inentro il 16 aprile 2021 Durante l’inaugurazione del primo hub vaccinale alla fiera di Genova, il Presidente della Consiglio regionale della Liguria, Gianmarco Medusei, ha rivelato che in seguito ad un incontro con il Commissario all’emergenza sanitaria, Francesco Paolo Figliuolo, ildella casa farmaceutica multinazionale statunitense Johnson&Johnson potrebbe essere inentro il 16 aprile 2021 ed inaugurare una nuova campagna vaccinale. La particolarità di questo, lo ricordiamo consiste nella somministrazione “one-shot” che potrebbe agevolare di gran lunga il raggiungimento dell’immunità di gregge. Infatti, solo ...

