Vaccino Johnson & Johnson, le prime dosi in Italia dal 16 aprile (Di lunedì 29 marzo 2021) Il Vaccino anti Covid di Johnson&Johnson arriverà in Italia dal 16 aprile: da quella data dunque potranno iniziare le somministrazioni del Vaccino, che a differenza degli altri (Pfizer, Moderna e ... Leggi su leggo (Di lunedì 29 marzo 2021) Ilanti Covid diarriverà indal 16: da quella data dunque potranno iniziare le somministrazioni del, che a differenza degli altri (Pfizer, Moderna e ...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'arrivo del vaccino Johnson & Johnson in Italia per la metà di aprile è stato annunciato dal presidente del Consig… - SkyTG24 : Covid, vaccino Johnson & Johnson in Italia dal 16 aprile - La7tv : #tagada Vaccino Johnson&Johnson, c'è la data: sarà in Italia dal 16 aprile #tagadala7 #29marzo - ada_cavaliere : RT @alex_liccardo: Via libera dell'Ema al vaccino Johnson & Johnson ???? #COVID19 #vaccini #ema #JohnsonAndJohnsonVaccine via @Corriere https… - infoitinterno : Vaccino Johnson&Johnson in Italia dal 16 aprile -