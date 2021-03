Vaccino in farmacia, Speranza firma protocollo (Di lunedì 29 marzo 2021) “Ho appena firmato il protocollo con Regioni e farmacisti per far partire in sicurezza le vaccinazioni Covid nelle farmacie del nostro Paese. La campagna di vaccinazione è la vera chiave per chiudere questa stagione così difficile. Oggi facciamo un altro importante passo avanti per renderla più veloce e capillare”. Lo afferma il ministro della Salute, Roberto Speranza. Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 29 marzo 2021) “Ho appenato ilcon Regioni e farmacisti per far partire in sicurezza le vaccinazioni Covid nelle farmacie del nostro Paese. La campagna di vaccinazione è la vera chiave per chiudere questa stagione così difficile. Oggi facciamo un altro importante passo avanti per renderla più veloce e capillare”. Lo afferma il ministro della Salute, Roberto

Advertising

Corriere : Vaccino anti-Covid in farmacia, si parte dalla Liguria. Come funziona - HuffPostItalia : Vaccino in farmacia, Speranza firma protocollo - alinatede : RT @HuffPostItalia: Vaccino in farmacia, Speranza firma protocollo - capotw_ : RT @HuffPostItalia: Vaccino in farmacia, Speranza firma protocollo - EmiLy75si : RT @HuffPostItalia: Vaccino in farmacia, Speranza firma protocollo -