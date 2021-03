Vaccino, importanti novità in arrivo per chi non lo fa (Di lunedì 29 marzo 2021) "Da tempo diciamo che senza la vaccinazione anti-Covid non si può lavorare in corsia. I medici hanno un codice deontologico che su questo tema va rispettato e inoltre c'è la legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro che prevede che il professionista può essere obbligato a vaccinarsi. Ma ieri il premier Draghi ha indicato la necessità di un intervento legislativo e noi siamo d'accordo. Sappiamo che la situazione è delicata ma, ribadisco, sono poche decine i medici che hanno rifiutato il Vaccino. Apprezziamo però l'impegno del Governo". Lo afferma all'Adnkronos Salute Filippo Anelli presidente della Fnomceo, Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri. "Abbiamo già incontrato il ministro della Giustizia Marta Cartabia - ricorda Anelli - e spero che nel percorso che porterà alla nuova norma ci possa essere la possibilità di un nuovo ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 29 marzo 2021) "Da tempo diciamo che senza la vaccinazione anti-Covid non si può lavorare in corsia. I medici hanno un codice deontologico che su questo tema va rispettato e inoltre c'è la legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro che prevede che il professionista può essere obbligato a vaccinarsi. Ma ieri il premier Draghi ha indicato la necessità di un intervento legislativo e noi siamo d'accordo. Sappiamo che la situazione è delicata ma, ribadisco, sono poche decine i medici che hanno rifiutato il. Apprezziamo però l'impegno del Governo". Lo afferma all'Adnkronos Salute Filippo Anelli presidente della Fnomceo, Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri. "Abbiamo già incontrato il ministro della Giustizia Marta Cartabia - ricorda Anelli - e spero che nel percorso che porterà alla nuova norma ci possa essere la possibilità di un nuovo ...

