Vaccino | Fisioterapisti Roma | “In attesa della dose i colleghi si sono contagiati”

(Di lunedì 29 marzo 2021) ROMA – L’Ordine Tsrm Pstrp di Roma e provincia e la Commissione d’Albo dei Fisioterapisti di Roma e provincia hanno inviato una lettera all’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, e a tutti i dg delle Asl di Roma per sollecitare la vaccinazione dei fisioterapisti che non operano nel pubblico. Si parla di 3.000 professionisti iscritti nelle liste richieste dalla Regione che si occupano di circa 50.000 assistiti, pazienti fragili.

