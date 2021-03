Vaccino covid studenti, l’80% fra gli 11 e i 17 anni lo vorrebbe fare appena possibile (Di lunedì 29 marzo 2021) Circa il 75% dei giovani di età compresa tra gli 11 e i 30 anni, infatti, si dichiara a favore del Vaccino anti-covid, dando la propria disponibilità a sottoporsi alla somministrazione. È questo il dato principale che emerge da un sondaggio realizzato dal portale studentesco Skuola.net assieme al Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive dell'Università ''Sapienza'' di Roma, condotto nelle scorse settimane su un campione di 5313 ragazzi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 29 marzo 2021) Circa il 75% dei giovani di età compresa tra gli 11 e i 30, infatti, si dichiara a favore delanti-, dando la propria disponibilità a sottoporsi alla somministrazione. È questo il dato principale che emerge da un sondaggio realizzato dal portale studentesco Skuola.net assieme al Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive dell'Università ''Sapienza'' di Roma, condotto nelle scorse settimane su un campione di 5313 ragazzi. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino covid Covid, vaccino Johnson & Johnson in Italia dal 16 aprile Lo ha rivelato il presidente del Consiglio regionale della Liguria, Gianmarco Medusei, in occasione dell'inaugurazione del maxi hub vaccinale della Fiera di Genova, specificando di aver ricevuto ...

Vaccino, ReiThera cerca volontari per la fase 2 A Parma, Ferrara e Piacenza. Servono volontari per la fase di sperimentazione del vaccino italiano anti - Covid, ReiThera. E' l'Emilia - Romagna, che ospita tre dei 26 centri coinvolti a livello nazionale nella ricerca (le Aziende ospedaliero - universitarie di Parma e Ferrara e l'...

Coronavirus oggi: vaccino monodose J&J in Italia dal 16 aprile. Figliuolo conferma arrivo 3 ... Il Sole 24 ORE Londra registra zero morti per Covid: è la prima volta in sei mesi Domenica in tutto il Regno Unito i decessi sono stati solo 19. E mentre Francia, Germania e Italia fanno i conti con la terza ondata, Oltremanica l'epidemia si sta lentamente spegnendo. Merito della p ...

Covid, a fine aprile sarà possibile vaccinarsi in mille farmacie del Lazio L’obiettivo è organizzarci sulle modalità di distribuzione e di prenotazione in modo di arrivare pronti a fine aprile, quando è previsto l’arrivo delle prime dosi del vaccino Johnson & Johnson“. “Le ...

