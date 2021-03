Vaccino Covid, oltre 950mila dosi somministrate a docenti e Ata. I dati regione per regione. IN AGGIORNAMENTO (Di lunedì 29 marzo 2021) Sono 9.413.886 le dosi di Vaccino contro il Covid-19 somministrate in Italia, il 85.8% del totale di quelle consegnate: 10.968.780 (nel dettaglio 7.668.180 Pfizer/BioNTech, 826.600 Moderna e 2.474.000 AstraZeneca). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 29 marzo 2021) Sono 9.413.886 ledicontro il-19in Italia, il 85.8% del totale di quelle consegnate: 10.968.780 (nel dettaglio 7.668.180 Pfizer/BioNTech, 826.600 Moderna e 2.474.000 AstraZeneca). L'articolo .

