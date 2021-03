Vaccino Covid, l’infermiere di Potenza ai colleghi no vax: “Cambiate professione. Abbiamo il dovere di credere nella medicina” (Di lunedì 29 marzo 2021) Felice Arcamone, infermiere del Pronto soccorso dell’ospedale San Carlo di Potenza, è stato il primo a vaccinarsi contro il Covid-19 in Basilicata. Ai colleghi e agli operatori sanitari che rifiutano il Vaccino chiede di cambiare professione. “Remore e dubbi sui vaccini non sono fondati per il personale sanitario, che ha sposato un’ideologica e ha degli ideali che non possono non incontrare il consenso alla campagna vaccinale. Che il personale di un pronto soccorso o di un’ambulanza possa non essere vaccinato non rispetta i canoni etici e morali della professione”, spiega l’infermiere di origini pugliesi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 29 marzo 2021) Felice Arcamone, infermiere del Pronto soccorso dell’ospedale San Carlo di, è stato il primo a vaccinarsi contro il-19 in Basilicata. Aie agli operatori sanitari che rifiutano ilchiede di cambiare. “Remore e dubbi sui vaccini non sono fondati per il personale sanitario, che ha sposato un’ideologica e ha degli ideali che non possono non incontrare il consenso alla campagna vaccinale. Che il personale di un pronto soccorso o di un’ambulanza possa non essere vaccinato non rispetta i canoni etici e morali della”, spiegadi origini pugliesi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

nzingaretti : Domani per il Lazio ultimo giorno in zona rossa e arriveremo a 1 milione di dosi somministrate del vaccino anti… - Agenzia_Ansa : Tra lunedì e Pasqua arriveranno in Italia quasi 3 milioni di dosi di vaccino anti Covid: in una sola settimana più… - sole24ore : Un decreto #Covid per obbligare medici e infermieri a vaccinarsi. #Draghi: «Non va bene che operatori non vaccinati… - AutonomoVeneto : RT @zaiapresidente: ? Il prof. Giorgio Palù, presidente di @Aifa_ufficiale, chiarisce alcuni dubbi sull’efficacia del vaccino: che garanzia… - Cesare14931834 : RT @AlvisiConci: Sposo la linea Pregliasco, agli operatori sanitari che rifiutano il vaccino, mandarli in prima linea nei reparti Covid. Ta… -