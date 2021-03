Vaccino Covid italiano | da Reithera a Takis | cosa ne sappiamo per il momento e a che punto siamo

(Di lunedì 29 marzo 2021) L'Italia lavora allo sviluppo di propri vaccini anti. Il primo dovrebbe essere messo in produzione nell'autunno 2021. Nei prossimi giorni prenderà avvio nell'Azienda ospedaliero-universitaria pisana (Aoup) la sperimentazione clinica di fase 2 e 3 per la valutazione di sicurezza, efficacia e immunogenicità delstudiato dall’azienda italianaSrl. A cheLa sperimentazione della fase 1 di questo primoè cominciata lo scorso agosto presso l'Istituto nazionale Malattie infettive 'Spallanzani' di Roma. La prima persona cui è stato inoculato il GRAd-CoV-2 è stata una donna romana cinquantenne. Il candidatoè stato realizzato e prodotto dall'azienda biotecnologiadi Castel ...

Ilcontro il coronavirus Sputnik Light è stato registrato dal ministero della Sanità russo, come risulta da un comunicato stampa pubblicato sul sito web del registro statale dei medicinali. Lo ...... ma se la Russia produce unche garantisce l'immunizzazione, perché no? Ilè un ... Nella nostra regione ci sono quasi 900 posti letto occupati da pazientinelle terapie intensive, ...Mosca da mesi propone lo Sputnik come una soluzione alla carenza globale di vaccini anti Covid. «Un vaccino per tutta l’umanità» lo definisce con orgoglio il sito web dedicato, mentre i media locali ...Nelle ultime 24 ore a Londra non ci sono stati morti per Coronavirus: finiscono le restrizioni più stringenti ma il Premier predica cautela ...