Vaccino Covid | in Italia dal 16 aprile il Johnson&Johnson | basterà una sola dose

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid

Il Sole 24 ORE

Nella bufera per il casoanti -, Andrea Scanzi deve fare i conti con un'altra tegola. Il giornalista de Il Fatto Quotidiano è stato sospeso da La7. E c'è di più, il renziano Michele Anzaldi chiede lo stesso ...Le dosi disomministrate sono oltre 9,4 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda ... Qui la mappa aggiornata ogni sera e qui i dati in tempo reale del report "Vaccini anti- 19" ...La notizia anticipata dal presidente del Consiglio regionale della Liguria Medusei è confermata da fonti vicine al commissario Figliuolo. Monodose e facile da conservare: perchè potrebbe rappresentare ..."Il commissario per l'emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo mi ha detto che i vaccini monodose Johnson&Johnson arriveranno in Italia dal 16 aprile". Lo ha detto il presidente del consiglio ...