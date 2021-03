Vaccino Covid, Figliuolo: “Tre milioni di dosi in arrivo a fine mese” (Di lunedì 29 marzo 2021) “Io confermo le circa 3 milioni di dosi per fine mese che ci porteranno ad un totale, da inizio campagna, di 14 milioni e 170 mila dosi di Vaccino, rispetto allo stimato iniziale che era di 15 milioni e 600 mila, ma che è di più rispetto ai cali che inizialmente avevano paventato aziende e di questo ritengo si debba dare atto all’intervento del nostro primo ministro”. Così il Commissario straordinario all’emergenza Covid generale Francesco Paolo Figliuolo nel corso dell’inaugurazione dell’hub vaccini della Fiera di Genova. “Non siamo venuti a fare passerelle – ha spiegato – abbiamo visto inoculare vaccini questo è ciò che dobbiamo fare. Il compito della struttura è far arrivare i vaccini in tempo e nelle quantità ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 29 marzo 2021) “Io confermo le circa 3diperche ci porteranno ad un totale, da inizio campagna, di 14e 170 miladi, rispetto allo stimato iniziale che era di 15e 600 mila, ma che è di più rispetto ai cali che inizialmente avevano paventato aziende e di questo ritengo si debba dare atto all’intervento del nostro primo ministro”. Così il Commissario straordinario all’emergenzagenerale Francesco Paolonel corso dell’inaugurazione dell’hub vaccini della Fiera di Genova. “Non siamo venuti a fare passerelle – ha spiegato – abbiamo visto inoculare vaccini questo è ciò che dobbiamo fare. Il compito della struttura è far arrivare i vaccini in tempo e nelle quantità ...

