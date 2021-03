Vaccino Covid, Figliuolo: “Sanità privata? L’importante è ottenere numeri” (Di lunedì 29 marzo 2021) Vaccino Covid, il commissario Figliuolo ha fornito aggiornamenti sulla campagna a Genova, durante la presentazione del nuovo maxi-hub In occasione della presentazione del maxi-hub vaccinale della Fiera di Genova, il commissario straordinario Francesco Figliuolo e il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio hanno affrontato il tema emergenza Covid e fornito importanti aggiornamenti sulla campagna vaccinale L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 29 marzo 2021), il commissarioha fornito aggiornamenti sulla campagna a Genova, durante la presentazione del nuovo maxi-hub In occasione della presentazione del maxi-hub vaccinale della Fiera di Genova, il commissario straordinario Francescoe il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio hanno affrontato il tema emergenzae fornito importanti aggiornamenti sulla campagna vaccinale L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

nzingaretti : Domani per il Lazio ultimo giorno in zona rossa e arriveremo a 1 milione di dosi somministrate del vaccino anti… - Agenzia_Ansa : Tra lunedì e Pasqua arriveranno in Italia quasi 3 milioni di dosi di vaccino anti Covid: in una sola settimana più… - sole24ore : Un decreto #Covid per obbligare medici e infermieri a vaccinarsi. #Draghi: «Non va bene che operatori non vaccinati… - mmayr5 : RT @paoletta2869: Mi spiace ma non ci credo: mi sembra una bella campagna pro astrazeneca e niente altro - SmettoVoglio : #nepotismo Mi padre nun c'ha manco provato a famme entrà a la regione, è onesto, E sta a letto col covid a 80+ anni… -